Кадр с актерами из сериала «Сваты» всколыхнул Сеть
Фото появилось на фан-странице, посвященной актрисе Татьяне Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, передает Politeka.net.
В кадре растроенная Валентина Будько запечатлена рядом со своими сватами Юрием и Ольгой Ковалевыми.
Отметим, на публикацию отреагировала и исполнительница роли Ольги Николаевны Людмила Артемьева. Она поставила смайлик в комментарии.
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Пользователи Сети восхищаются любимыми актерами, спрашивают, когда ждать любимого сезона, а также сожалеют, что в крайних сезонах не видели любимого актера – Анатолия Васильева.
«Очень жду 7 сезон», «Хотим продолжение», «Обожаю вас», «Жаль, что Юрия Анатольевича убрали!», «С Котей и Заей», «Обожаю этот сериал. Люблю Вас», «Жаль, Юрий актёр классный был», - пишут в комментариях.
Напомним, Анатолий Васильев, играющий в "Сватах" Юрия Ковалева, покинул проект после четвертого сезона. По сюжету его герой умер от сердечного приступа. Ходят слухи, что Васильев ушел из сериала в результате конфликта с режиссером и Федором Добронравовым.
Однако Добронравов подобные домыслы отрицает.
Отметим, в новом сезоне "Сватов" Васильев вернется, но его персонаж будет появляться только в воспоминаниях главных героев.
Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.
Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.
Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».