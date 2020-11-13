Відомі актриси Тетяна Песик і Віра Кекелія, зірки "Квартал 95", показали себе на радість фанатів

На першому фото позує Тетяна Песик. Красуня була в плащі і чорному боді. Зірка спокусливо вигнулася демонструючи ідеальні голі ніжки. Кадр вийшов ефектним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"П'ятниця 13-е. сьогодні день 2020 року. А ви верітте в забобони і прикмети. Адже з дитинства нам нав'язували якусь муть .. але навіть якщо ні, не вірите, то погодьтеся іноді відбуваються якісь речі, важко пояснити ..",- написала Тетяна.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Богиня", "той випадок, коли слова зайві", "які ніжки чудові", "Воу, воу, які ніжки", "зухвала крихта".

На другому кадрі показала себе Віра Кекелія. Зірка позувала в сукні з відкритими плечима і без білизни. Красуня хвалилася ефектною зачіскою, а очі закрила від задоволення.

"Це могла б бути реклама шампуню або нова зачіска Ейс Вентури;)", - написала Віра під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Нова модель для Врубеля)", " дівчатка починають забувати, що таке ніжність... Віра нагадує про це) ("," Вау","це дуже красиво".

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