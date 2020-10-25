Звезды студии «Квартал 95» Марта Адамчук и Вера Кекелия продемонстрировали дружбу за пределами сцены
Совместным снимком со своей коллегой по «Женскому Кварталу» поделилась в Инстаграм Марта Адамчук. Об этом пишет Politeka.net.
На фото артистки позируют, весело улыбаясь. Кекелия выбрала для выхода черный пиджак и бежевую водолазку со стильным принтом. Стильным акцентом в ее образе стала темная помада винного оттенка.
Адамчук же позирует в светло-бежевом пиджаке, под которым не видно другой одежды. В макияже красотка решила сделать акцент на свои и без того выразительные глаза.
«На выборы, как на праздник», - подписала снимок Марта.
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Поклонники артисток не оставили фото без внимания.
«Одна другой краше», «Какие красивые», «Красотки», «Просто космос», «Просто идеальные женщины», «Два милых солнышка», - пишут люди.
Ранее мы писали, что на официальной странице шоу в Инстаграм показали, как известные красотки из "Женского Квартала" готовятся к выступлениям.
Снимки были сделаны в черно-белых тонах, но от этого они не стали менее яркими. На кадрах можно заметить практически всех знаменитостей "Квартала". В частности, Веру Кекелию, Элину Мбани, Екатерину Никитину, Анастасию Оруджеву, Марту Адамчук и Елену Кравец.
Можно заметить, как красотки готовятся к выступлению, выбирают обувь, и как им наносят макияж.
Напомним, Кравец, Кекелию, Адамчук и других красоток "Квартал 95" показали за кулисами: как на самом деле выглядят звезды.
Как сообщала Politeka, томная блондинка из "Квартал 95" распахнула плащ и покорила дерзким образом в латексе.
Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" эффектно села на шпагат, не оставив равнодушных: "Немного мотивации".