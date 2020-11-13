Известные актрисы Татьяна Песик и Вера Кекелия, звезды "Квартал 95", показали себя на радость фанатов

На первом фото позирует Татьяна Песик. Красотка была в плаще и черном боди. Звезда соблазнительно выгнулась демонстрируя идеальные голые ножки. Кадр получился эффектным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пятница 13-е. Сегодня день самое дно 2020 года. А вы веритте в суеверия и приметы. Ведь с детства нам навязывали какую муть .. но даже если Нет, не верите, то согласитесь иногда происходят какие-то вещи, трудно объяснить ..", - написала Татьяна.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Богиня", "Тот случай, когда слова лишние", "Какие ножки восхитительные", "Воу, воу, какие ножки", "Дерзкая крошка".

На втором кадре показала себя Вера Кекелия. Звезда позировала в платье с открытыми плечами и без белья. Красотка хвасталась эффектной прической, а глаза закрыла от удовольствия.

"Это могла бы быть реклама шампуня или новая прическа Эйс Вентуры ;)", - написала Вера под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Новая модель для Врубеля)", "Девочки начинают забывать, что такое Нежность... Вера напоминает об этом)(", "Вау", "Это очень красиво".

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