Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя в необычных нарядах
На фото Кекелия позирует в синем платье с небольшим декольте. Волосы у Веры остались распущенными, а образ дополнила макияжем. Красотка показалась довольно близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором фото девушка сменила наряд. Вера уже была в прозрачном наряде с большим декольте и в полосатом бюстгальтере. Актриса показала себя довольно близко перед камерой, поэтому можно увидеть в декольте пышный бюст.
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Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется написать: "Вот это размер, взгляд не оторвать".
Сообщалось, что звезды студии «Квартал 95» Марта Адамчук и Вера Кекелия продемонстрировали дружбу за пределами сцены.
На фото артистки позируют, весело улыбаясь. Кекелия выбрала для выхода черный пиджак и бежевую водолазку со стильным принтом. Стильным акцентом в ее образе стала темная помада винного оттенка.
Адамчук же позирует в светло-бежевом пиджаке, под которым не видно другой одежды.
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