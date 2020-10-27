Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя в необычных нарядах

На фото Кекелия позирует в синем платье с небольшим декольте. Волосы у Веры остались распущенными, а образ дополнила макияжем. Красотка показалась довольно близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото девушка сменила наряд. Вера уже была в прозрачном наряде с большим декольте и в полосатом бюстгальтере. Актриса показала себя довольно близко перед камерой, поэтому можно увидеть в декольте пышный бюст.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется написать: "Вот это размер, взгляд не оторвать".

Сообщалось, что звезды студии «Квартал 95» Марта Адамчук и Вера Кекелия продемонстрировали дружбу за пределами сцены.

На фото артистки позируют, весело улыбаясь. Кекелия выбрала для выхода черный пиджак и бежевую водолазку со стильным принтом. Стильным акцентом в ее образе стала темная помада винного оттенка.

Мы писали, что вокалистка студии "Квартал 95" Вера Кекелия похвасталась новым проектом с обаятельным партнером.

По словам Веры Кекелии, она будет вести шоу "Жизнь известных людей" и уже успела познакомитсья с коллегой.

"Друзья, я стала новой ведущей программы ЖВЛ. Мой партнёр по кадру актер Богдан Юсыпчук. Бодя, спасибо тебе за поддержку с первых минут нашего знакомства;) Идём на взлёт;)".

Адамчук же позирует в светло-бежевом пиджаке, под которым не видно другой одежды.

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