Відома модель і зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала себе і розповіла про одержимість
На фото красуня позувала в сукні і капелюшку. Зірка спокусливо сіла в причіп пікапа, задерши на нього ніжки. Модель залишила волосся розпущеним і посміхалася в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Одержима моїми новими в'язаними виробами", - написала красуня під фотографією.
Фанати поставили майже 80 тисяч лайків і написали коментарі:
Остапчук після нового весілля розкрив всі карти про роман з "холостячкою" Мішиною: "Встиг раніше всіх пацанів"
Різкий стрибок тарифів на комуналку, що зміниться з 1 січня і хто заплатить більше: "На 30%..."
Карантин доконає українців новим підвищенням цін, що подорожчає вже найближчими днями: "хліб коштуватиме..."
Російська Кардашьян ледь не втратила сукню, забувши надіти білизну: "Як завжди гарна"
"Кендіс активувала режим вогню, не даючи нам зітхнути після декількох фотографій", "ми всі одержимі цим", "королева краси", "гарний вибір кольору", " Топ і шорт майже 400? Звичайно ні", "привітання з новою лінійкою"," ви випромінюєте простоту і природність, що виходить за рамки мого екрану"," як ти мій прекрасний ангел"," я так люблю число 1, моє серце","чудова Кендіс, я люблю тебе, Богиня".
Повідомлялося, що американська модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret вразила фігурою, примірявши одне лише боді.
«У неї є схильність до перфекціонізму, але вона врівноважує їх своїм глибоким бажанням відчувати і переживати. Її сни подібні хмарам, що пливуть по небу з ймовірністю, що вони проливають дощ і живлять землю», - йдеться в підписі.
Нагадавши, білява зірка Victoria's Secret красиво поклала принади в топ і вразила легкістю
А ще Politeka писала, що зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала улюблену позу на дивані
Також Politeka повідомляла, що білява Барбі з Victoria's Secret підкорила чуттєвим чином в пікантному ТОПі