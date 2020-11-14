Відома модель і зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала себе і розповіла про одержимість

На фото красуня позувала в сукні і капелюшку. Зірка спокусливо сіла в причіп пікапа, задерши на нього ніжки. Модель залишила волосся розпущеним і посміхалася в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Одержима моїми новими в'язаними виробами", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили майже 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кендіс активувала режим вогню, не даючи нам зітхнути після декількох фотографій", "ми всі одержимі цим", "королева краси", "гарний вибір кольору", " Топ і шорт майже 400? Звичайно ні", "привітання з новою лінійкою"," ви випромінюєте простоту і природність, що виходить за рамки мого екрану"," як ти мій прекрасний ангел"," я так люблю число 1, моє серце","чудова Кендіс, я люблю тебе, Богиня".

Повідомлялося, що американська модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret вразила фігурою, примірявши одне лише боді.

«У неї є схильність до перфекціонізму, але вона врівноважує їх своїм глибоким бажанням відчувати і переживати. Її сни подібні хмарам, що пливуть по небу з ймовірністю, що вони проливають дощ і живлять землю», - йдеться в підписі.

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