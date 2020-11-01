Кэндис Свэйнпол, модель из Victoria’s Secret, рассказала о своей любви и пустилась в пляс на ночном пляже

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео, ради которого выбралась на берег ночью. Девушка надела обтягивающий купальник-боди телесного цвета и станцевала под шум набегающих волн. Несмотря на позднее время суток, ее очень хорошо видно благодаря яркой Луне.

Наряд подчеркнул стройную фигуру Кэндис и сделал акцент на ее ягодицах. Модель показала захватывающие движения, посверкав своими идеальными ножками на фоне моря. Свое настроение знаменитость выразила в стихах:

"О, любовь...

Это как маленький кусочек рая

Я вся люблю любовь

Медовые губы скрывают тебя".

Чуть ранее Кэндис Свэйнпол сфотографировалась в том же наряде при свете дня. Девушка повернулась спиной к камере, а лицом в сторону моря, она запрокинула руки за голову и соблазнительно скрестила ноги на песке. "Дитя луны", - подписала кадр сама модель.

Пользователи cоцсети в комментариях оставили ей много приятных комплиментов:

"Ты наша гордость"; "Так красиво и до сих пор восхваляет бразильскую культуру! 💚💛💙"; "Море идеальное, да еще русалке нравится"; "Настоящий рай"; "Идеальное тело"; "Сверкающая красота"; "Твое тело слишком горячее"; "Богиня"; "Мой любимый ангел на все времена. 😍"; "Кэндис, у тебя идеальная фигура!"; "Королева Луны".

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