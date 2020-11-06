Модель Кэндис Свэйнпол из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, нарядившись в облегающий топ
Как рассказывает Politeka, фотографиями красотка поделилась у себя на странице в Instagram.
«Рады сообщить, что…» - говорится в сообщении.
На фотографиях Свэйнпол позирует в тесном топе, в который знаменитость красиво уложила упругие формы. Также модель поделилась снимком, на котором она в полный рост застыла в игривой позе, демонстрируя безупречную фигуру.
«Ох, этот взгляд. Не могу насмотреться», «это так невероятно. Поздравляю тебя, ты волшебная», «вот, что значит королева», «тебе хорошо в этом наряде, если ты не знала. Но думаю, что ты и так в курсе этого», «самая красивая девушка в мире», - пишут ее поклонники.
Вульгарная Анджелина Джоли в прозрачной майке вывалила свои прелести напоказ: «Как вам не стыдно»
Зимние каникулы-2020: в МОН сделали важное заявление, «в связи с карантином…»
Тина Кароль разочаровала видом "дынек" в платье с бездонным декольте: "Провисли"
"Шары у Яны хороши": "невеста" Харламова, выставив бюст из разреза до пупка, вдохновила фанатов
До этого мы рассказывали, что известная модель из Victoria’s Secret Кэндис Свэйнпол показала себя на радость фанатов.
На фото красотка позирует в юбке, футболке и "невидимых" лосинах, а также пуантах. Кэндис стояла на цыпочках, оставив волосы распущенными. На втором фото девушка уже села на коленки и хвасталась идеальной фигурой на кожаном кресле, смотря прямо в объектив камеры.
Напомним, звезда Victoria’s Secret Кэндис Свэйнпол восхитила раскованностью на пуантах
А еще Politeka писала, что белокурый ангел Victoria's Secret скинула одежду, засветив упругости и сладкие изгибы
Также Politeka сообщала, что полностью раздетая звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол разожгла огонь страсти