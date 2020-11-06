Модель Кэндис Свэйнпол из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, нарядившись в облегающий топ

Как рассказывает Politeka, фотографиями красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Рады сообщить, что…» - говорится в сообщении.

На фотографиях Свэйнпол позирует в тесном топе, в который знаменитость красиво уложила упругие формы. Также модель поделилась снимком, на котором она в полный рост застыла в игривой позе, демонстрируя безупречную фигуру.

«Ох, этот взгляд. Не могу насмотреться», «это так невероятно. Поздравляю тебя, ты волшебная», «вот, что значит королева», «тебе хорошо в этом наряде, если ты не знала. Но думаю, что ты и так в курсе этого», «самая красивая девушка в мире», - пишут ее поклонники.

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До этого мы рассказывали, что известная модель из Victoria’s Secret Кэндис Свэйнпол показала себя на радость фанатов.

На фото красотка позирует в юбке, футболке и "невидимых" лосинах, а также пуантах. Кэндис стояла на цыпочках, оставив волосы распущенными. На втором фото девушка уже села на коленки и хвасталась идеальной фигурой на кожаном кресле, смотря прямо в объектив камеры.

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