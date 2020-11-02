Звезда Victoria’s Secret, известная модель Кэндис Свейнпол поразила нежной красотой в вязанном топе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала черно-белое фото, на котором позировала в необычном наряде. Красотка примеряла вязанный топ и юбку. Поклонники смогли рассмотреть ее аккуратные соблазнительные изгибы, тонкие ключицы и маленькие плечи. Девушка стояла с мокрыми волосами, держа в руках расческу. Ее пухлые губы и глаза свели с ума фанатов.

«Новое начало. Счастливого понедельника», - подписала снимок звезда.

За короткое время пост собрал 40 тысяч лайков. В комментариях под постом Кэндис оставили массу приятных слов.

«Ангел, ты выглядишь как подросток на этом фото», «Моя Мона Лиза. Кэндис, я люблю тебя», «Красивая», «Вы чистое вдохновение», «Богиня Луны», «Вау», «Идеальная женщина», «Идол», «Абсолютное великолепие», «Ты очень красивая», - пишут пользователи сети.

Как известно, Кэндис Свейнпол 32 года. Она родом из ЮАР. Когда девочке было 15 лет, ее заметили и предложили попробовать себя в модельном бизнесе. В 17 лет красотка уже уехала в США.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол впечатлила яркой тренировкой, которую засняли на камеру. Девушка взбудоражила откровенным видом. Глядя на фигуру звезды, трудно представить, что она родила двоих детей.

Напомним, что Кэндис Свейнпол довела до мурашек кадрами из душа: "Ты вода, чтобы утолить мою жажду".

Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол очаровала видом в купальнике на ночном пляже: "Мой любимый ангел".

Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол восхитила раскованностью на пуантах: "Так по-особенному!".