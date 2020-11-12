Бразильська модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила красою, примірявши екстра-міні спідницю

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах, які модель вирішила ніяк не підписувати, Олівейра позує в топі й екстра-міні, демонстративно задерши спідницю до верху. Все це відбувається на тлі моря, проте обличчя красуня вирішила прикрити за допомогою окулярів.

"Райська насолода спостерігати за тобою«,» ось це реально ангел«,» бомбезний вид«,» а ти крута«," чертовски крута. Дуже красиво вийшла на знімках», - пишуть вони.

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Знаменитість опублікувала серію фото, на яких позувала в оригінальній сукні. Дівчина роззулася і гуляла біля моря. Вона була одягнена в світле міні, яке при виході з моря грайливо задерла. Красуня не соромлячись оголила свої стрункі ніжки, а також відкрила розріз, щоб шанувальники могли розглянути її груди.

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