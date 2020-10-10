Ей к лицу такой смелый образ

Популярная бразильская модель Жизель Оливейра, которая является звездой Victoria’s Secret, примеряла роль школьницы-бунтарки

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию соблазнительных фото. Модель была одета в короткую плиссированную юбку, блестящий топ и красивый строгий пиджак. Образ она дополнила массивными туфлями и сумочкой в виде сердечка.

Стоит отметить, что выглядела звезда Victoria’s Secret превосходно. От ее длинных стройных ног невозможно отвести взгляд. За 20 минут пост красотки оценили почти 4 тысячи человек. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вау!!! Ты стильная. Хорошо выглядишь!», «Ты выглядишь фантастически», «Как мне это нравится», «Ничего себе», «Красота», «Великолепная», «Большие ноги», «Даааа», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра показала самые сладкие места своей фигурки. Она позировала в голубом купальнике на пляже на закате солнца. Плавки на высокой посадке подчеркнули округлые бедра модели, а аккуратный лифчик ее красивую грудь.

Кроме этого, недавно модель поделилась снимком, на котором позировала в черном купальнике, прикрывшись огромной соломенной шляпкой. Судя по фото, красотка скинула с себя лифчик, поэтому понадобилось другое прикрытие. Выглядела Оливейра очень мило.

Напомним, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра побаловала сочным видом в бикини: «Афродита».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поиграла бюстом на камеру, застыв в неприличной позе: жаркие кадры.