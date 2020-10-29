Звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра похвасталась безупречным телом, устроив фотосессию в гольфе и джинсах
Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы в Instagram.
Так, знаменитость элегантно уселась в кадр, использовав для образа лишь гольф и джинсы. Девушка была даже без обуви. А из-за того, что фотосессия была сделана черно-белой, в кадре было не заметно ее макияжа.
Тем не менее, это модель решила обыграть идеальными позами. Сперва она сидит на полу, а тут – уже стоит с задранными руками.
Не менее эффектным выглядит кадр, где Оливейра оперлась руками назад, элегантно примостившись на земле.
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«…с волшебными линзами», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что поклонники высоко оценили красоту кумира, о чем говорит происходящее под кадрами.
«Внеземная», «очень круто», «классика», «да ты красотка – слов не подобрать», «сладкое лицо», «до чего же красиво – бомба», «ты еще никогда не выглядела так совершенно», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что бразильская модель Жизель Оливейра, которая является ангелом бренда Victoria’s Secret, поразила красотой в смелом наряде
Напомним, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра побаловала сочным видом в бикини: «Афродита».
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поиграла бюстом на камеру, застыв в неприличной позе: жаркие кадры.