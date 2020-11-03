Известная бразильская модель Жизель Оливейра, которая работала с Victoria’s Secret, покорила яркими фото с пляжа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала серию фото, на которых позировала в оригинальном платье. Девушка разулась и гуляла возле моря. Она была одета в светлое мини, которое при выходе из моря игриво задрала. Красотка не стесняясь оголила свои стройные ножки, а также приоткрыла разрез, чтобы поклонники могли рассмотреть ее грудь.

Кроме этого, звезда порезвилась на пляже, позволив фотографу сделать массу ярких снимков.

За несколько часов пост Жизель оценили более 8,5 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Так мило», «Это выглядит замечательно», «Твоя фигура может свести с ума», «Ты не девушка из Ипанемы, но ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел», «Удивительная!! Люблю это платье», «Серое небо так приятно гармонирует с нарядом», «Афродита», «Ангел на пляже», «Земной ангел», «Это рай?», «Красивые и потрясающие фото», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра свела с ума пикантными кадрами в прозрачной майке. Модель надела белую майку, под которую не стала надевать белье. В итоге, все прохожие могли хорошенько рассмотреть ее прелести.

Напомним, что Жизель Оливейра в костюме школьницы вскружила голову самым стойким: «Ничего себе».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра показала красоту в черном гольфе: «Внеземная».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра в смелом топе покрасовалась перед камерой: «Она готова».