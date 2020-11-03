Известная бразильская модель Жизель Оливейра, которая работала с Victoria’s Secret, покорила яркими фото с пляжа
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала серию фото, на которых позировала в оригинальном платье. Девушка разулась и гуляла возле моря. Она была одета в светлое мини, которое при выходе из моря игриво задрала. Красотка не стесняясь оголила свои стройные ножки, а также приоткрыла разрез, чтобы поклонники могли рассмотреть ее грудь.
Кроме этого, звезда порезвилась на пляже, позволив фотографу сделать массу ярких снимков.
Как выглядят Муравьева, Ахеджакова и другие звезды "Москва слезам не верит" 40 лет спустя: «Внешность Алентовой жаль»
9-летняя дочь Ани Лорак поразила внешностью рядом с матерью: "Совсем не в нее пошла"
Тарифы на телевидение резко взлетят, названы новые суммы: кому и сколько придется платить
Алла Пугачева забрала маленького сына у невестки и возвращать не собирается: "У ребенка все есть"
За несколько часов пост Жизель оценили более 8,5 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Так мило», «Это выглядит замечательно», «Твоя фигура может свести с ума», «Ты не девушка из Ипанемы, но ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел», «Удивительная!! Люблю это платье», «Серое небо так приятно гармонирует с нарядом», «Афродита», «Ангел на пляже», «Земной ангел», «Это рай?», «Красивые и потрясающие фото», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Жизель Оливейра свела с ума пикантными кадрами в прозрачной майке. Модель надела белую майку, под которую не стала надевать белье. В итоге, все прохожие могли хорошенько рассмотреть ее прелести.
Напомним, что Жизель Оливейра в костюме школьницы вскружила голову самым стойким: «Ничего себе».
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра показала красоту в черном гольфе: «Внеземная».
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра в смелом топе покрасовалась перед камерой: «Она готова».