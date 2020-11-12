Легендарна українська телеведуча Оля Фреймут вразила розкішною фігурою, примірявши один лише піджак

Як розповідає Politeka, фотографії із зіркою були опубліковані на її фан-сторінці в Instagram.

Так, на знімку Фреймут позує, сидячи в кріслі. Як можна помітити, на знаменитості лише одні штани й піджак. При цьому зірка демонстративно дивиться кудись убік.

Також на сторінці опублікована фотографія, на якій Фреймут все в тому ж вбранні, але вже сидячи на підлозі.

Шанувальники знаменитості активно лайкали кадри з кумиром, але не поспішали його коментувати.

До цього повідомлялося, що українська теледива Ольга Фреймут, зірка "Ревізора", вирішила дати українцям урок етикету, проте сама трохи прорахувалася

"Етикет-рекомендує, а не зобов'язує. Але, чи культурно ходити в готельних тапочках вдома? Ні. Все: тапочки, халати, шампуні, штори ... - все це власність готелю. І якщо ми щось забираємо, то здійснюємо крадіжку. На мені тапочки з готелю-старі запаси, які використовувала в "освітніх цілях", - пояснила в підписі сама Фреймут.

Нагадавши, Фреймут на тлі Нікітюк зганьбилася на" Танцях з зірками", відео нового фіаско.

Як повідомляла Politeka, Фреймут з "Танців з зірками" вбила наповал різким висловлюванням.

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