Украинская теледива Ольга Фреймут, звезда "Ревизора", решила преподать украинцам урок этикета, однако сама немного просчиталась

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в длинном белом платье в черный горошек, свободного кроя (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Ольга шла по коридору, когда в какой-то момент задрала подол и показала белые тапочки с логотипом отеля. Телеведущая посвятила ролик правилу о том, что постояльцам можно забирать из гостиниц, а что - нет.

"Этикет - рекомендует, а не обязывает. Но, культурно ли ходить в гостиничных тапочках дома? Нет. Все: тапочки, халаты, шампуни неодноразовых банках, шторы ... - все это собственность отеля. И если мы что-то забираем, то совершаем кражу. На мне тапочки из отеля - старые запасы, которые использовала в "образовательных целях", - объяснила в подписи Фреймут.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие указали на то, что тапочки - являются одноразовым предметом, то есть все же их можно забирать с собой, но другой вопрос - этично ли?

"Пам’ятаю як Ви Олю робили ревізію в одному з дорогих готелів і забрали звідти шампуні, гелі, крема. Порадивши всім так робити томущо заплативши за номер ти заплатив за все" - "уважно читайте пост - косметика в неодноразовій упаковці"

"Усі одноразові предмети гігієни (шампуні, гелі, гребінці), в тому числі і тапочки, брати можна. Все, що піддається повторному використанню після гостей (халати, рушники, постіль)-ні. П‘ятирічний досвід роботи у готельній сфері)"

"Олю, а чому одноразові капці не можна взяти з собою і носити вдома? Це ж розхідний матеріал як і шампунь і моє право використати це в готелі чи привезти додому 🤣"

"В смысле??? Они эти тапки после меня дальше будут использовать? Халат понятно, но тапки))"

"В когось багато старих запасів 😂"

"Що означає старі запаси? тобто ви колись як і усі могли забрати з готельного номеру капці чи шампунь але потім раптом вивчили етикет і виявили для себе що це не культурно і навіть гірше то крадіжка, хоча до того були як усі? то якісь подвійні стандарти"

"Менталитет такой у нас, все что хорошо лежит - должно лежать дома. То ли от лёгкой наживы, то ли от того что запасливы, такие мы украинцы)"

"Ахах, а сама украла и ходит по дому, аяяй"



"А зачем брать поношенные тапочки из отелей домой? Это какая-то традиция?))"



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