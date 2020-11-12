Американська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, похвалилася красою в білий топ

Як розповідає Politeka, знімок знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Так, на фотографії Куриленко позує в білому топі з принтом. При цьому знаменитість демонстративно дивиться в сторону. Доповнювали образ знаменитості браслети й сережки, що привело в захват її шанувальників.

"Одна насолода спостерігати за тобою«," неймовірний вид«, " королева!", "це справжня пожежа«,» о боже, ти настільки красива«,» принцеса«,» ти бездоганно виглядаєш", - пишуть вони.

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Вона виклала в мікроблозі "Instagram" архівне фото з басейну. Знаменитість здображена в яскраво-червоному купальнику, який підкреслив її стрункі форми, і чорну бейсболку. Дівчина зібрала волосся під головний убір, щоб не заважали їй розслаблятися.

На знімку Ольга Куриленко плаває в басейні у дворі будинку. Вона лежить животом вниз на блакитному матраці, який практично зливається з водою, і променисто посміхається з самим безтурботним виглядом. Щоб вийшла хороша фотографія, акстріса злегка піднялася на ліктях і посвітила бюстом.

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