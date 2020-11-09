Вот бы снова было лето

Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, показала свой приятный отдых

Как сообщает Politeka.net, она выложила в микроблоге "Инстаграм" архивное фото из бассейна. Знаменитость запечатлена в ярко-красном купальнике, который подчеркнул ее стройные формы, и черную бейсболку. Девушка собрала волосы под головной убор, чтобы не мешали ей расслабляться.

На снимке Ольга Куриленко плавает в бассейне во дворе дома. Она лежит животом вниз на голубом матрасе, который практически сливается с водой, и лучезарно улыбается с самым беззаботным видом. Чтобы получилась хорошая фотография, акстриса слегка приподнялась на локтях и посветила бюстом.

"Верните меня обратно", - попросила Ольга Куриленко в описании к фото.

Пользователи социальной сети в комментариях засыпали Ольгу Куриленко комплиментами и поделились своей тоской по лету:

"Верните нас всех в летние отпуски!!!!! 😂"; "Невероятно шикарно 😍"; "Охлаждается на стиле"; "Самая любимая актриса 🖤 обожаю!"; "Кое-что про синеву и солнечный свет"; "Такая красивая"; "Сладкая".

Ранее 40-летняя Куриленко показала, как выглядела в молодости. Она выложила в соцсети снимок в платье, которое прикрыло все самые интимные детали, вдобавок, актриса прижала руку к груди.

Напомним, что Ольга Куриленко приспустила платье и взбудоражила шалостями на столе: "Невероятная харизма".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко удивила "запущенной" внешностью: "С жирными волосами...".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко надела "шаровары" и нарвалась на критику: "Трубы с парохода".