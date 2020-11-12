Американская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, похвасталась красотой в белый топ

Как рассказывает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, на фотографии Куриленко позирует в белом топе с принтом. При этом знаменитость демонстративно смотрит в сторону. Дополняли образ знаменитости браслеты и серьги, что привело в восторг ее поклонников.

«Одно наслаждение наблюдать за тобой», «невероятный вид», «королева!», «это настоящий пожар», «о боже, ты настолько красивая», «принцесса», «ты безупречно выглядишь», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, актриса Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, показала свой приятный отдых

Она выложила в микроблоге "Инстаграм" архивное фото из бассейна. Знаменитость запечатлена в ярко-красном купальнике, который подчеркнул ее стройные формы, и черную бейсболку. Девушка собрала волосы под головной убор, чтобы не мешали ей расслабляться.

Она лежит животом вниз на голубом матрасе, который практически сливается с водой, и лучезарно улыбается с самым беззаботным видом.

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