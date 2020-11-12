Популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася формами, зігнувшись у сукні до межі
Як розповідає Politeka, знімки знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Втомилася? Втома є, але вона швидше психологічна. Страшно за сім'ю, за друзів, та й за весь світ в цілому. Мені здається, ніколи раніше ми не відчували апокаліпсис так близько", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих знімках Лобода позує в приспущеній сукні, ефектно задерши руки до голови. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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"Фантастична«," прорвемося, інакше бути не може«, "королева", "цей образ вогонь" « "ось це вид«,» Світлана Сергіївна, ваші пости просто окремий вид мистецтва«," Ну чому ти така красива?",- пишуть вони.
До цього повідомлялося, що співачка Світлана Лобода розворушила публіку пікантним кадром і зухвалим викликом.
38-річна зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в дещо брутальному образі.
Кучерява довгонога красуня позувала в блискучому боді, накинутому на одне плече чорному халаті й в боксерських рукавичках.
Нагадаємо, як Лобода розцвіла поруч з чарівною донькою, кадри ідилії: "який пірожочек вже великий»
Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода, показавши сідниці крупним планом, заманила апетитними формами: "збираюся займатися...".
Також Politeka писала, що безбашена Лобода здивувала новим кольором волосся, дочка наполягла: "не лякай мене, мати!».