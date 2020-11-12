Відома модель Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, показала себе і розповіла про Штани

На фото Кайя позувала в чорних штанях і топі. На дівчині ще була блузка, але красуня її вирішила спустити на руки. Волосся були у моделі зібрані назад, а позувала Гербер біля білої стіни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я працювала, щоб зробити ці штани, які підтримують відчуття важкої домашньої роботи. Вони такі м'які, ідеально підходять для того,. щоб залишатися вдома, тому що ми робимо це", - підписала фотографію дівчина.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива, фатальна дівчина", "ваша турбота про рівність так приваблива", "ми всі любимо Кайю", "дитинко, ти така ідеальна і красива", "я навіть штанів не бачу", "дуже красива молода жінка, повна чарівності", "виглядаєш як Сінді", "Моя єврейська дівчина", "ми любимо вас так сильно".

Повідомлялося, що дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер знялася у фотосесії для дорослих.

Номер з Кайєю на обкладинці вийшов під слоганом «зараз саме час». Юна красуня позувала в різних епатажних образах, але найбільш шокуючим для фанатів стало фото з оголеною моделлю.

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