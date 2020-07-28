Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер умилила поклонников домашним питомцем

Как сообщает Politeka.net, такой снимок появился на странице девушки в соцсети "Инстаграм".

Кайя Гербер недавно взяла на поруки щенка, которым теперь хвастается в сети. Так она сделала селфи, прижимая маленького песика рукой к своей груди и лицу. Похоже, малыш не возражает против такого обращения.

На снимке Кайя Гербер счастливо улыбается, радуясь домашнему любимцу. На ней можно заметить желтый лифчик от бикини, который едва прикрывает бюст, а также небольшую татуировку подмышкой.

На еще одном снимке дочь Кроуфорд положила щенка на кровать, а сама прилегла рядом и "надела" на любимца солнцезащитные очки. Сама Кайя сидит уже в рубашке, расстегнутой на груди. С такого ракурса открывается соблазнительный вид на прелести девушки, которые она явно не пытается скрыть.

"Спасибо @thelabellefoundation за то, что нашли для меня идеального приятеля на вечные объятия и лучшего друга, которого может пожелать девушка. Добро пожаловать в семью, Майло, мама любит тебя", - поблагодарила девушка.

Пользователей социальной сети растрогали кадры со щенком, они оставили много восхищенных комментариев:

"Мы любим тебя, Кая, Так счастлив, что у тебя такой удивительный навсегда ребенок"; "Красивый маленький друг♥ ️"; "Прелесть"; "Вы оба слишком красивы для этого мира"; "Прекрасные ангелы💓✨"; "Омг ооочень мило !! Я так рада, что вы усыновили - у вас доброе сердце".

Напомним, что Кайя Гербер отказалась от белья ради жаркой съемки: «Вся в мать».

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