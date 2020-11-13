Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, захопила яскравим фото з фототесії на відпочинку

Дівчина продовжує ставати популярнішою завдяки новим кадрам, представленим на сторінці в соціальній мережі Instagram. Молода брюнетка зі струнким і підтягнутим тілом знімається для чоловічих журналів досить часто, тому її колекція знімків активно поповнюється.

У соціальній мережі Кім Лі показує свої кращі роботи, а також нерідко показує домашні Селфі в білизні. Проте, досить популярні залишаються ті фото, що були зроблені на природі, а точніше, під час курортного відпочинку.

Так, фото на якому Лі позувала в пляжному костюмі з тигровим принтом чимало розбурхало шанувальників, адже дівчина виглядала приголомшливо спокусливо, а глибоке декольте вигідно підкреслило її головні достоїнства. Тонкий халатик в тон, який Кім відчинила надав моделі якусь родзинку в образі.

"Відображення і підзарядка🐆», - забавно підписала новий кадр зірка.

Ось що відповідають в мережі: "ідеальна Малятко на полюванні👌 ✌ 👍; пізно зупинятися, це прямо Топ🔝 ♊; красиво і романтично😍 😍 👌 🏿; чорт візьми, ти така смілива; дуже красиво; як ти взагалі?; Найгарячіший леопард😍; Гарячий 🔥 вид; хочу отримати їх. 😉 💕 💕 ; Good Süper natürel voman👏 👏 👏 👏; чула !!!! Абсолютно шикарно !!!! 🌹 ; Прекрасна принцеса 😍; Привіт Tigeru ❤️ завжди красива; справа не в тому, що ви підходите до навколишнього середовища, середовище підходить вам».

Ми також писали, що Кім Лі через свою схожість з Кім Кардашьян отримує безліч позитивних коментарів. Фанати запевняють, що Лі чекає велике майбутнє в світі моделінгу.

Знаменитість не приховує в свою чергу, що їй лестить подібна увага і вона готова продовжити працювати в даній сфері, так як вона нарешті стала впізнавана за межами своєї країни.

На новому фото Кім позувала в прозорому бікіні з квіточками, ледь приховують її груди. Так як Лі позувала боком і зовсім не приховала тіло, фото вийшло більш ніж барвисте. Мокре волосся акуратно спадали за плечима, дозволивши фотографу відобразити момент, як дівчина тільки виходить з води і підставляє сонцю свій бюст.

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