Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, восхитила ярким фото из фототессии на отдыхе

Девушка продолжает становиться популярнее благодаря новым кадрам, представленным на странице в социальной сети Инстаграм. Молодая брюнетка со стройным и подтянутым телом снимается для мужских журналов довольно часто, поэтому ее коллекция снимков активно пополняется.

В социальной сети Ким Ли показывает свои лучшие работы, а также нередко показывает домашние селфи в белье. Тем не менее, довольно популярны остаются те фото, что были сделаны на природе, а точнее, во время курортного отдыха.

Так, фото на котором Ли позировала в пляжном костюме с тигровым принтом немало взбудоражило поклонников, ведь девушка выглядела потрясающе соблазнительно, а глубокое декольте выгодно подчеркнуло ее главные достоинства. Тонкий халатик в тон, который Ким распахнула придал модели некую изюминку в образе.

«Отражение и подзарядка 🐆», - забавно подписала новый кадр звезда.

Вот что отвечают в сети: «Идеальная малышка на охоте👌✌👍; поздно останавливаться, это прямо топ🔝♊; красиво и романтично😍😍👌🏿; Черт возьми, ты такая смелая; Очень красиво;Как ты вообще?; Самый горячий леопард😍; Горячий 🔥 вид; хочу получить их. 😉💕💕; Good süper natürel voman👏👏👏👏; Чула !!!! Абсолютно шикарно !!!! 🌹; Прекрасная принцесса 😍 ; Привет Tigeru ❤️ Всегда красивая; Дело не в том, что вы подходите к окружающей среде, среда подходит вам».

Мы также писали, что Ким Ли из-за своей схожести с Ким Кардашьян получает множество положительных комментариев. Фанаты уверяют, что ЛИ ждет большое будущее в мире моделинга.

Знаменитость не скрывает в свою очередь, что ей льстит подобное внимание и она готова продолжить работать в данной сфере, так как она наконец-то стала узнаваема за пределами своей страны.

На новом фото Ким позировала в прозрачном бикини с цветочками, едва скрывающих ее грудь. Так как Ли позировала боком и совсем не скрыла тело, фото получилось более чем красочное. Мокрые волосы аккуратно ниспадали за плечами, позволив фотографу запечатлеть момент, как девушка только выходит из воды и подставляет солнцу свой бюст.

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