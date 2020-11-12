Відома модель Ірина Шейк показала себе і розповіла про завдання

На фото Ірина позувала себе в шортиках і футболці. Красуня сиділа на стільці, а ноги задерла на стіл, хвалячись їх довгою. Волосся у Шейк були розпущеним, а в руках красуня тримала телефон і знімала себе в дзеркало. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Домашнє завдання", - підписала фотографію Ірина.

Фанати поставили понад 300 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя дівчина-мрія", "прекрасна російська", "ось що називається російська дівчина, хоч і зірка, але валянки наші не забула", "красуня наша", "Ірина, я вас обожнюю", "любов моя, як красиво", " ти така красива Ірина. Мені просто цікаво, а це твої аромати ??", "Привіт, прекрасна, гарної ночі", "Богиня", " Ірина! Що за духи у Вас, напишіть, будь ласка", " чому восьмий айфон?", "Приголомшливо красивий", "ні Кріштіану Роналду, немає лайка", " я дуже люблю Ірину. Я іранка".

Повідомлялося, що супермодель російського походження Ірина Шейк вразила красою, застигши в спокусливій позі.

На кадрі Ірина постала в чорному прозорому вбранні, яке ідеально підкреслило її шикарну фігуру. Шанувальники Шейк прийшли в захват від публікації своєї улюблениці і віддячили її десятками тисяч лайків і сотнями коментарів.

Нагадавши, розкішна Ірина Шейк в "золотому" декольте виставила напоказ свої пружності

А ще Politeka писала, що Ірина Шейк в позі спокусниці млосно розляглася серед подушок

Також Politeka повідомляла, що томна Ірина Шейк в чорних мереживах показала свої солодощі крупним планом



