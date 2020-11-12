Известная модель Ирина Шейк показала себя и рассказала про задание

На фото Ирина позировала себя в шортиках и футболке. Красотка сидела на стуле, а ноги задрала на стол, хвастаясь их длинной. Волосы у Шейк были распущенными, а в руках красотка держала телефон и снимала себя в зеркало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Домашнее задание", - подписала фотографию Ирина.

Фанаты поставили более 300 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя девушка-мечта", "Прекрасная русская", "Вот что называется русская девушка, хоть и звезда, но валенки наши не забыла", "Красавица наша", "Ирина, я вас обожаю", "любовь моя, как красиво", "Ты такая красивая Ирина. Мне просто интересно, а это твои ароматы ??", "Привет, прекрасная, хорошей ночи", "Богиня", "Ирина! Что за духи у Вас, напишите, пожалуйста", "Почему восьмой айфон?", "Потрясающе красивый", "Нет Криштиану Роналду, нет лайка", "Я очень люблю Ирину. Я иранка".

Сообщалось, что супермодель российского происхождения Ирина Шейк впечатлила красотой, застыв в соблазнительной позе.

На кадре Ирина предстала в черном прозрачном одеяние, которое идеально подчеркнуло ее шикарную фигуру. Поклонники Шейк пришли в восторг от публикации своей любимицы и отблагодарили ее десятками тысяч лайков и сотнями комментариев.

Напомним, роскошная Ирина Шейк в «золотом» декольте выставила напоказ свои упругости

А еще Politeka писала, что Ирина Шейк в позе соблазнительницы томно разлеглась среди подушек

Также Politeka сообщала, что томная Ирина Шейк в черных кружевах показала свои сладости крупным планом



