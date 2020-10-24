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Востребованная модель Ирина Шейк показала новый провокационный образ

Как передает Politeka.net, свежий снимок российская топ-модель разместила на своей странице в Инстаграм.

На фото манекенщица эффектно разлеглась на диване в черном махровом халате, который она распахнула, а также в синем купальнике от всемирно известного бренда «Версаче».

Ирина застыла в грациозной позе, выставив свои упругие ягодицы и длинные стройные ноги, обутые в туфли на высоком каблуке. Волосы модели были туго затянуты на затылке.

Надо сказать, что Ирина Шейк выглядела очень величественно, а сам кадр был сделан сверху.

Модель лишила фанатов возможности прокомментировать новый снимок, так как он был опубликован в разделе «Сториз», где как известно комментарии отключены.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк изумила откровенным снимком. Красотка поделилась кадром, на котором появилась погруженная в воду. Модель соблазнительно вынырнула, посветив упругим бюстом.

Также мы писали, что Ирина Шейк развлеклась с подружками-моделями. Звезда поделилась весьма провокационным снимком, на котором две девушки держали ее за «пятую точку». Сама Шейк была одета в черное обтягивающее платье, под которое она не стала надевать белье. Пышная грудь красотки так и норовила вырваться наружу. Образ Шейк дополнила массивными ботинками.

Напомним, что роскошная Ирина Шейк подразнила упругостями в мини-шортиках и чулках: «Роналду оценит».

А еще Politeka писала, что Ирина Шейк в леопарде поманила к себе в кроватку, кадры соблазна: "Какая кошечка".

Также Politeka сообщала, что роскошная Ирина Шейк устроила взрослые танцы в латексе и произвела фурор: «Очень сладко».