Популярная модель Ирина Шейк знает, как порадовать своих преданных фанатов

Жаркие кадры звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

В своих Stories жаркая Ирина Шейк решила показать поклонникам свои "сладости" крупным планом.

На первом снимке востребовання модель предстала перед фанатами в черных кружевах, сделав акцент на пышном бюсте. А на втором фото, которое, видимо, посвящено Хэллоуину, девушка похвасталась различными сладостями.

Для резкого образа Ирина Шейк собрала волосы в хвостик и наложила на снимок один из эффектов Instagram, который добавил ей "чертовские рожки".

Примечательно, что на второй фотографии со сладостями можно увидеть конфеты "Дубравушка" и "Красная шапочка".

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Звезда поделилась весьма провокационным снимком, на котором две девушки держали ее за «пятую точку».

Сама Ирина Шейк была одета в черное обтягивающее платье, под которое она не стала надевать белье. Пышная грудь красотки так и норовила вырваться наружу. Образ Шейк дополнила массивными ботинками.

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