Знаменитая модель Ирина Шейк знает, как порадовать многочисленную армию своих поклонников
Горячий кадр звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.
Так, Ирина решила показать фанатм свои "прелести", лежа на роскошном диване в окружении подушек.
На знаменитости – лишь черное откровенное белье, туфли и халат.
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Фанаты за каких-то 28 минут поставили под постом более 100 тысяч лайков и искупали Ирину в своих восторгах.
"Мадмуазель вы 🔥 My angel ❤️❤️❤️❤️😘😘😘 😍🔥 ✨✨✨ 😍😍😍 Beautiful Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь", – написали довольные фолловеры.
Ранее мы писали, что сногсшибательная Ирина Шейк развлеклась с подружками-моделями.
Звезда поделилась весьма провокационным снимком, на котором две девушки держали ее за «пятую точку».
Сама Ирина Шейк была одета в черное обтягивающее платье, под которое она не стала надевать белье. Пышная грудь красотки так и норовила вырваться наружу. Образ Шейк дополнила массивными ботинками.
Напомним, что роскошная Ирина Шейк подразнила упругостями в мини-шортиках и чулках: «Роналду оценит».
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