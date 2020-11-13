Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в Білій напівпрозорій білизні. Гюль спокусливо вигнулася на ліжку, а поруч лежало кілька букетів троянд. Волосся Бахарі зібрала в вузол, а сама дивилася в об'єктив камери. Кадр вийшов дуже спокусливим і спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива краса", "я люблю тебе", "шалено красива", "Королева", "Прекрасна", "Люблю це, вау", "Красива, як квіти", "такий гарячий образ в бікіні", "Мила мила, вона така красива", "виглядає красиво і зручно", "вбиває погляд", "не так красиво виглядають губи і фігура улюблена ідеальна так красиво", "цей домашній одяг виглядає так сексуально, і ви все ще виглядаєте набагато красивіше, набагато прекрасніше, набагато красивіше, набагато гаряче і набагато сексуальніше, як завжди, і мені тільки що виповнилося 36 років сьогодні".

Повідомлялося, що турецька модель Гюль Бахарі вразила фігурою в облягаючій білизні.

"Іноземка-красуня", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Бахарі позує в чорному облягаючому ТОПі, ефектно демонструючи розкішну фігуру у всій красі.

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