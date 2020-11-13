Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в белом полупрозрачном белье. Гюль соблазнительно выгнулась на кровати, а рядом лежало несколько букетов роз. Волосы Бахари собрала в узел, а сама смотрела в объектив камеры. Кадр получился очень соблазнительным и жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающая красота", "Я люблю тебя", "Безумно красивая", "Королева", "Прекрасная", "Люблю это, вау", "Красива, как цветы", "Такой горячий образ в бикини", "Милая милая, она такая красивая", "Выглядит красиво и удобно", "Убивающий взгляд", "не так красиво выглядят губы и фигура любимая идеальна так красиво", "Эта домашняя одежда выглядит так сексуально, и вы все еще выглядите намного красивее, намного великолепнее, намного красивее, намного горячее и намного сексуальнее, как всегда, и мне только что исполнилось 36 лет сегодня".

Сообщалось, что турецкая модель Гюль Бахари впечатлила фигурой в облегающем белье.

«Иностранка – красотка», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Бахари позирует в черном облегающем топе, эффектно демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

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