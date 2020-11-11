Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала об ожидании

На фото Гюль позировала в розовом костюме. Звезда развернулась спиной, хвастаясь упругими ягодицами, на которых и был сделан акцент. Красотка, как можно понять, была без белья, а волосы собрала в косу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не заставляй меня ждать слишком долго", - написала Гюль под фото.

Фанаты поставили 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Схватили", "Соблазнительная фотография", "Что бы я сделал", "Великолепно абсолютно идеально", "Вау, эта кривая, без тормозов красивая", "Кто заставит тебя ждать?", "И моя самая любимая малышка во всем мире вернулась с треском .. Люблю тебя много ... Ты самая великолепная и самая горячая", "Отправьте мне свою фотографию для продвижения", "Ваши глаза похожи на улицы Сирии, миллион врагов, которые хотят ее оккупировать".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари похвалилась фигурой в белом мини-платье.

Фото, на котором Бахари позировала в белом платье со спущенными рукавами тут же прокомментировали пользователи сети. По их мнению, девушка выглядела соблазнительно и очень ярко.

Напомним, турецкая Кардашьян ослепила красотой, примерив платье без белья

А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян превратилась в роковую диву, обтянув "пышки" блестками

Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян в бессовестном мини-бикини обожгла красотой



