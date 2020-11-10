Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала лишнее в прозрачной розовой пижаме

Модель стала известна после того, как начала сотрудничать с онлайн-магазинами и завела свою страницу в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Девушка почти каждый день показывает новые фото, при этом в едином стиле. Бахари нравится показывать фигуру в платьях с дерзкими вырезами в зоне декольте.

Тем не менее, в виде исключения в сети иногда появляются и другие кадры модели, совсем отличающиеся от привычных. На одном из таких фото Гюль позировала в нежно-розовой пижаме, сделанной из прозрачной ткани. Девушка не только сделала вызывающий макияж и позировала перед зеркалом, она еще и показала достоинства без смущения.

Едва скрыв бюст, Бахари произвела впечатление на поклонников.

«Кукольная одежда, это прямо энергия ангела, хочется распространять любовь и свет. ✨🌍👼🏻», - пишет модель

Вот что пишут в сети:

«красивая; Моя принцесса; Великолепная богиня 🔥🔥; Какое твое настоящее имя; Ты как сексуальная богиня ангелов, моя любовь; Она золотая девушка, просто идеальная; просто разрыв, так горячо; ты как комок зефира и круче сладкой ваты💖💖😍; ты настоящая милая .... 👅; Ангельский взгляд и образ у этой женщины».

Мы также писали, чтр несмотря на то, что Бахари не снимается в открытых бикини, она активно демонстрирует тело в других, не менее дерзких нарядах.

Так, девушка надевает весьма неоднозначные платье, вырезы у которых иногда доходят практически до самой талии, а декольте до пупка не скрывает грудь даже частично. Поэтому фото, на котором Бахари позировала в белом платье со спущенными рукавами тут же прокомментировали пользователи сети. По их мнению, девушка выглядела соблазнительно и очень ярко.

«Красиво, просто невероятная малышка 😍; Ты потрясающая женщина ... 🔥; снимайте верх полностью; идеальная девушка; Красиво 😍😍😍; Удивительное и очень горячее тело 💋; Очень красиво; Потрясающее зрелище; Очень хорошо; так восхитительно моя дорогая; Так мило вау🔥😍».

Напомним, турецкая Кардашьян впечатлила размерами «дынек» в красном бархате

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян в тесном топе пленила сочными формами, видно все

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая турецкая Кардашьян посветила добром в облегающем наряде в сетку