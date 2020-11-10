Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, похвалилась фигурой в белом мини-платье

Гюль привыкла к вниманию, поэтому не стесняется делиться с новыми и смелыми образами, которые подчеркиваю ее достоинства нужным образом. Об этом пишет Politeka.net. Несмотря на то, что Бахари не снимается в открытых бикини, она активно демонстрирует тело в других, не менее дерзких нарядах.

Так, девушка надевает весьма неоднозначные платье, вырезы у которых иногда доходят практически до самой талии, а декольте до пупка не скрывает грудь даже частично. Поэтому фото, на котором Бахари позировала в белом платье со спущенными рукавами тут же прокомментировали пользователи сети. По их мнению, девушка выглядела соблазнительно и очень ярко.

«Красиво, просто невероятная малышка 😍; Ты потрясающая женщина ... 🔥; снимайте верх полностью; идеальная девушка; Горячие🔥, но взорванные губы хороши только для соблазнения; 💕 Мммммм 💕 Потрясающее платье 💕 Прекрасное декольте 💕; Фантастически красивая женщина получает комплименты 😚;Ты такая красивая, должен же быть предел😍; Красиво 😍😍😍; Удивительное и очень горячее тело 💋; Очень красиво; Потрясающее зрелище; Очень хорошо; так восхитительно моя дорогая; Так мило вау🔥😍».

Мы также писали, что в отличие от многих альтернативных моделей своего возраста, Гюль решила не раздеваться на камеру, а «брать» образами именно в платьях с пикантными деталями в дизайне. Модель показывает бюст, но не оголяет его, демонстрирует тонкую талию в обтягивающих платьях и интригует видом на пышные бедра в смелых разрезах. При этом Бахари практически никогда не хвастается фото в бикини.

Как видно на снимке, девушка гордится своим бюстом, поэтому подбирает наряды с акцентом на него и только. В глубоком «рваном» разрезе» Бахари показала его с удачного ракурса. Весь наряд темного цвета был полностью расшит блестками, что придало лоску самому образу.

Напомним, турецкая Кардашьян впечатлила размерами «дынек» в красном бархате

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян в тесном топе пленила сочными формами, видно все

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая турецкая Кардашьян посветила добром в облегающем наряде в сетку