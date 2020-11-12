Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о настоящей женщине

На фото Бахари сидела на диване за столиком в ресторане. Красотка показалась в платье с разерзами с огромным декольте, зато без белья. Модель собрала хвост в тугой узел, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ему нужна настоящая женщина, чтобы хвастаться", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающая детка", "Безупречная", "Невероятно красиво", "Красивая мамасита", "Так потрясающе", "Китайская кукла", "Вы весь пакет выглядите прекрасно", "Вкусно, ты мне нужна", "Выглядит потрясающе", "красавица, ты просто весь путь", "Вы можете быть одним из тех, кто учится", "Отличный ансамбль, потрясающе смотрится на ваших великолепных изгибах!", "Вы прекрасная принцесса, у вас есть все от принцессы, ваша улыбка прекрасна".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари показала лишнее в прозрачной розовой пижаме.

На одном из таких фото Гюль позировала в нежно-розовой пижаме, сделанной из прозрачной ткани. Девушка не только сделала вызывающий макияж и позировала перед зеркалом.

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