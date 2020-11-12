Репер Потап і Настя Каменських не приховують своєї ніжної любові один до одного - на радість їх фанатів

Як передає Politeka.net, 39-річний репер Олексій Потапенко опублікував тизер нової пісні Насті Каменських - чуттєвість, глибина й атмосферність її чергової роботи зашкалює (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

На кадрах спокуслива дружина репера постала за кермом авто, катаючись по нічному місту і розмірковуючи про любов і стосунки.

Олексій супроводив пост зворушливими словами про Настю.

"Я обожнюю, коли жінка співає про свої почуття, особливо моя @kamenskux #nk #vibe я довго чекав виходу цієї пісні і писав фанам на питання «коли ж у Насті буде лірика» скоро ... вже зовсім скоро, як вам ця історія?", - не втримався задоволений Потап.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"прям до мурашок💔 дуже дуже сильно чекала подібної пісні, вже хотітися почути повністю☺️❤️"

"Це щось нереальне, на стільки проникливо😍 поки слухала, навіть не помітила як розплакалася. Дуже красиво💜"

"Пісня ждем чекаємо дуже... Настя її відчуває так, що у самої мурашки... Як і всі свої пісні...."

"Тому що Настя любить, тому вона так відчуває цю музику і транслює нам ♪ "

"Вам пощастило з вашою Настею!!!))) Дуже пощастило!!!)))😉😉😉"

"Кайф 💜 дуже чекаємо 😍"

"Ах яка жінка 🔥❤️💣"

Раніше ми повідомляли, Каменських подражнила принадами на фото в джинсовій сорочці. Співачка приспустила її на плечі, давши зрозуміти глядачам, що на ній немає бюстгальтера. Спокусливі лінії її декольте здатні звести з розуму кого завгодно.

Нагадаємо, сяюча Каменських вразила різким перетворенням, одна деталь все змінює:»Льоші нереально пощастило".

Як повідомляла Politeka, засмагла Каменських в білосніжному купальнику показала, чим підкорила Потапа.

Також Politeka писала, що бліда Каменських в домашньому костюмчику спантеличила закатованим виглядом:»як ніби у неї токсикоз".