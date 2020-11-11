Украинская певица Настя Каменских похвасталась красотой, элегантно приспустив джинсовый наряд

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Есть такие чувства и слова, которыми хочется поделиться с другими. Особенно если они о любви. Совсем скоро вы сможете почувствовать то, что я хранила в своём сердце», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Каменских позирует в джинсовом наряде, который решила эффектно приспустить. При этом красотка не забыла про свой «фирменный» хищный взгляд.

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«Боже, как хочется побыстрее увидеть твой новый хит», «Слова из песни до сих пор никак не выходят из головы😍 Это очень трогательно, прямо в душу. Безумно ждём премьеры», «кайфовая», «очень крутая», «ты нереальная», «шикарная леди», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Настя Каменских поделилась с поклонниками своей радостью

Настя опубликовала в соцсети видеоролик, на котором она едет за рулем автомобиля и рассказывает своему собеседнику новость о том, что ей прислали первое демо новой песни и она певице очень понравилась.

"Она просто нереальная... Какие-то странные чувства... Она не просто сексуальная, не просто песня, она выворачивает наизнанку всё женское естество", – не сдерживает эмоций звезда.

Напомним, сияющая Каменских поразила резким преображением, одна деталь все меняет: «Леше нереально повезло».

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом: «Как будто у нее токсикоз».