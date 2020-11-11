Украинская певица Настя Каменских похвасталась красотой, элегантно приспустив джинсовый наряд

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Есть такие чувства и слова, которыми хочется поделиться с другими. Особенно если они о любви. Совсем скоро вы сможете почувствовать то, что я хранила в своём сердце», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Каменских позирует в джинсовом наряде, который решила эффектно приспустить. При этом красотка не забыла про свой «фирменный» хищный взгляд.

«Боже, как хочется побыстрее увидеть твой новый хит», «Слова из песни до сих пор никак не выходят из головы😍 Это очень трогательно, прямо в душу. Безумно ждём премьеры», «кайфовая», «очень крутая», «ты нереальная», «шикарная леди», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Настя Каменских поделилась с поклонниками своей радостью

Настя опубликовала в соцсети видеоролик, на котором она едет за рулем автомобиля и рассказывает своему собеседнику новость о том, что ей прислали первое демо новой песни и она певице очень понравилась.

"Она просто нереальная... Какие-то странные чувства... Она не просто сексуальная, не просто песня, она выворачивает наизнанку всё женское естество", – не сдерживает эмоций звезда.

Напомним, сияющая Каменских поразила резким преображением, одна деталь все меняет: «Леше нереально повезло».

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.

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