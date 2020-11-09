Украинская певица Настя Каменских огорошила поклонников неожиданным перевоплощением, примеряв индейский головной убор

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

«Иногда один аксессуар меняет весь образ», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Каменских позирует в белоснежном свитере и юбке с сапогами. В какой-то момент на ее голове появляется индейский головной убор с перьями – сиу.

«Королева. Леше нереально повезло», «хороша», «море обаяния, позитива и красоты», «какая же ты классная ,улыбка невероятно красивая ,люблю тебя солнышко», «свой аксессуар в виде Потапа пора менять!», «кайфовая», «пушка-ракета», «просто топ», - пишут ее поклонники.

Как рассказывалось до этого, украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась фигурой в откровенном наряде

«Черные наряды всегда в моде. Согласны?», - написала она.

Каменских позирует в черном купальнике, поверх которого надето черное шелковое пляжное платье, распахнув которое артистка демонстрирует загорелое бедро. В руке она держит черные солнцезащитные очки.

Напомним, раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло".

Как сообщала Politeka, шаловливая Каменских позволила Потапу укусить себя за шею, горячее видео.

Также Politeka писала, что Каменских свела с ума красотой в тонкой маечке и кожаных шортах: «Бомба, честно говоря».