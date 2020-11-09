Украинская певица Настя Каменских огорошила поклонников неожиданным перевоплощением, примеряв индейский головной убор
Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость разместила на своей странице в Instagram.
«Иногда один аксессуар меняет весь образ», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Каменских позирует в белоснежном свитере и юбке с сапогами. В какой-то момент на ее голове появляется индейский головной убор с перьями – сиу.
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«Королева. Леше нереально повезло», «хороша», «море обаяния, позитива и красоты», «какая же ты классная ,улыбка невероятно красивая ,люблю тебя солнышко», «свой аксессуар в виде Потапа пора менять!», «кайфовая», «пушка-ракета», «просто топ», - пишут ее поклонники.
Как рассказывалось до этого, украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась фигурой в откровенном наряде
«Черные наряды всегда в моде. Согласны?», - написала она.
Каменских позирует в черном купальнике, поверх которого надето черное шелковое пляжное платье, распахнув которое артистка демонстрирует загорелое бедро. В руке она держит черные солнцезащитные очки.
Напомним, раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло".
Как сообщала Politeka, шаловливая Каменских позволила Потапу укусить себя за шею, горячее видео.
Также Politeka писала, что Каменских свела с ума красотой в тонкой маечке и кожаных шортах: «Бомба, честно говоря».