Популярна українська співачка Оля Полякова вразила фанатів словами про те, за чим найбільше скучила

Як розповідає Politeka, пост знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Давно Селфі не було!) я на зйомках, скучила! Хочу працювати і по вихідних, а ви?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку видно явно помолоділу Олю Полякову, яка елегантно заглядає в кадр.

"Ми теж хочемо«,-відповіла їй фотограф і ведуча проекту» Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк.

Звернемо увагу, що шанувальники Полякової були в неймовірному захваті від вигляду кумира, про що говорить те, що відбувається під знімком.

"Вогонь, бомба, ракета-петарда», «королева ночі і дня», «найкрасивіша, Олечка😍♥️ скучила дуже», «Боже, яка краса - це ж просто саме сонце 😍 😍 🔥 шалено сумуємо за вами❤️ бажаю творчих успіхів», "муза", " неперевершена», «яка красуня 😍 😍 😍 😍 як у неї можна не закохатися?"- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Оля Полякова показала себе в домашньому образі без косметики і різко висловилася про новини про свою хворобу.

Нагадавши, розпалена Оля Полякова зізналася, чому ведеться на" доїння "як мужик:" хапаєте її...".

Як повідомляла Politeka, стривожена Полякова зізналася в проблемах зі здоров'ям, ситуація серйозна.

Також Politeka писала, що концерт Олі Полякової на межі зриву, українці масово здають квитки:"Кому він потрібен, бенкет під час чуми".