Оля Полякова показала себя в домашнем образе без косметики и резко высказалась о новостях о своей болезни

Популярная украинская певица в разделе Сториз своего Инстаграм прокомментировала появившиеся в СМИ преувеличенные сообщения о своей болезни, передает Politeka.net.

Недавно Полякова объявила о переносе своего концерта, который должен был состояться во Дворце спорта 26 октября. Певица сообщила, что несколько человек из ее коллектива заразились китайским вирусом, а сама она неважно себя чувствует, хотя ее тест и пришел отрицательным. Некоторые издания преувеличили эту информацию, заставив артистку выступить с новым заявлением.

«Так, дорогие мои, любимые, я тут читаю СМИ и ох**неваю! Такие фантазеры! Значит так, с коллективом у нас уже практически все в порядке. Те, которые заболели – выздоравливают, те, которые не заболели – и не заболели. Со мной тоже все хорошо…Не дождетесь! Так что все будет классно! Скоро мы встретимся и будем зажигать», - пообещала певица.

Стоит отметить, что это видео она записывала дома, сидя перед камерой в весьма непринужденном виде. На ней был только белый халатик, который певице пришлось немного прикрыт, потому что он так и норовил оголить ее грудь. Дополнили образ закутанные в полотенце волосы. Полякова также предстала перед зрителями совсем без макияжа.

Судя по всему, несмотря на все препятствия, певица не планирует отказываться от своей концертной деятельности.

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойки" как мужик: "Хватаете ее...".

Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".