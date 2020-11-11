Турецька модель Гюль Бахарі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила фігурою в облягаючій білизні

Як розповідає Politeka, фотографію красуня опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Іноземка-красуня", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Бахарі позує в чорному облягаючому топі, ефектно демонструючи розкішну фігуру у всій красі.

"Чорна пантера", "неймовірно красива», «дуже круто виглядаєш», «здається, це найкраще, що я бачив сьогодні», "здається, я в тебе закохався", - пишуть її шанувальники.

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Модель стала відома після того, як почала співпрацювати з онлайн-магазинами і завела свою сторінку в Instagram. Про це пише Politeka.net. дівчина майже кожен день показує нові фото, при цьому в єдиному стилі. Бахарі подобається показувати фігуру в сукнях з зухвалими вирізами в зоні декольте.

Проте, як виняток в мережі іноді з'являються і інші кадри моделі, зовсім відрізняються від звичних. На одному з таких фото Гюль позувала в ніжно-рожевій піжамі, зробленій з прозорої тканини. Дівчина не тільки зробила зухвалий макіяж і позувала перед дзеркалом, вона ще й показала гідності без збентеження.

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