Турецкая модель Гюль Бахари, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила фигурой в облегающем белье

Как рассказывает Politeka, фотографию красотка опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Иностранка – красотка», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Бахари позирует в черном облегающем топе, эффектно демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

«Черная пантера», «невероятно красивая», «очень круто выглядишь», «кажется, это лучшее, что я видел сегодня», «кажется, я в тебя влюбился», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала лишнее в прозрачной розовой пижаме

Модель стала известна после того, как начала сотрудничать с онлайн-магазинами и завела свою страницу в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Девушка почти каждый день показывает новые фото, при этом в едином стиле. Бахари нравится показывать фигуру в платьях с дерзкими вырезами в зоне декольте.

Тем не менее, в виде исключения в сети иногда появляются и другие кадры модели, совсем отличающиеся от привычных. На одном из таких фото Гюль позировала в нежно-розовой пижаме, сделанной из прозрачной ткани. Девушка не только сделала вызывающий макияж и позировала перед зеркалом, она еще и показала достоинства без смущения.

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