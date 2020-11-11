Чоловік співачки Наташі Корольової, відомий стриптизер Тарзан (Сергій Глушко) поділився новими кадрами зі свого відпочинку

Відомий артист, який не так давно зізнався в зраді дружині, вирішив після величезного негативу у свою сторону трохи відволіктися, повідомляє Politeka.net. Вже кілька днів стриптизер ділиться знімками з теплих країв.

Цього разу артист опублікував фото в оточенні афроамериканців. Глушко надів білу сорочку з синім малюнком і шорти. Образ доповнили окуляри та капелюх. Чоловік Корольової виглядав дуже задоволеним.

"Трохи Акуна Матати😁#тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепаті", - підписав знімок Сергій.

За годину пост зібрав майже 400 лайків і багато коментарів.

"Стильні вони які👍 👍 👍 👍 😁", " які класні!!!", "Що за місце?", "Теж скоро туди...", "Які атмосферні фото!!!!🔥 👍Дякую!!! Класно!!!!👍🙏😊", "🔥🔥🔥 вогонь... фото просто вогонь...!!!🔥❤🔥👍🏻😘👍🏻", "Ти на батьківщині тепер!", "Глушко серед тарзанів", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Тарзан показав себе з величезним гроном бананів. Стрітізер широко посміхався, обіймаючи гроно.

Артист активно проводить час, хвалячись відпочинком у своєму сторіс.

"Зустріч була яскравою я вдома", - підписав кадр Тарзан.

Раніше ми писали, що Тарзан розмістив на своїй сторінці фото на пляжі. Сергій Глушко зображений на піщаному березі океану в сірих шортах, зеленій сорочці і солом'яному капелюсі.

Він повернувся до камери спиною і втупився на призахідне сонце, яке вже майже сховалося за горизонтом. При цьому Тарзан зайшов по щиколотку в воду, мабуть, щоб охолодитися.

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