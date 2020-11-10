Муж Наташи Королевой, известный стриптизер Тарзан показал, как проводит время в экзотической стране

Сергей Глушко (настоящее имя артиста) поделился новыми кадрами в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

После громкого скандала с его изменами и беременной любовницей Тарзан решил сбежать подальше от любопытных глаз и отправился на отдых. Он не уточнил, куда именно улетел, однако начал показывать на своей странице виды из джунглей и с берега океана.

В частности, Тарзан показал себя рядом с огромной гроздью бананов.

Также он поделился видео, на котором показал свою поездку в местном общественном транспорте. На кадрах можно увидеть как чернокожие дети с радостью перебирают его длинные волосы, а сам стриптизер при этом довольно смеется. В какой-то момент один из детей даже попробовал лизнуть голову артиста.

«Какой кайф! Класс!», - приговаривает при этом Тарзан.

«Встреча была яркой Я дома», - подписал кадры артист.

Его поклонники тут же принялись комментировать происходящее.

«И откуда это к нам такого дяденьку занесло», «Жена где?», «В свои родные пинаты попал», «Им интересно белого мужчину видеть и трогать», «Улёт!!! Все танзанийские девчонки пищат!!! Отдыхай хорошо, и не переживай ни об чем!», «Даже на язык попробовали», «Дети никогда не видели белокурого человека», - пишут люди.

Отметим, что Тарзан, судя по всему, отправился на отдых без своей жены.

Напомним, разгоряченный Тарзан порезвился на пляже и ошеломил видом после измены Королевой.

Как сообщала Politeka, небритый и раздетый Тарзан похвастался свободой вдали от Королевой.

Также Politeka писала, что Тарзан сбежал от Королевой после скандала с любовницей и всполошил образом на пляже.