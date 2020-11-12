Курс валют в Україні 12 листопада змусить гривню понервувати, долар і євро приймуть цікаву конфігурацію

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі економістів.

Стодоларова купюра, через стільки днів падіння, раптово проявить стійкість характеру, піднявшись на кілька пунктів. Гривня на міжбанківському рівні втратить 4,04 гривні. До середини вчорашнього дня валюта "віджала" 3,26 пункту, і на цьому вирішила не зупинятися.

Гривня вирішить відігратися на Євро, буквально "розоривши" його на 5,65 пункту.

Курс валют від НБУ на 12 листопада:

100 доларів - 2816,1 гривні;

100 євро - 3314,41 гривні.

Дивовижну тактику покаже і Російський рубль. Скориставшись ситуацією, він підскочить до 3,6783 гривні.

Як повідомлялося до цього, обмеження на обмін "старих" доларів США в Україні не вводилися.

Так, у пресслужбі Нацбанку України заявили, що банкам і небанківським установам, які займаються операціями з готівковою валютою, забороняється встановлювати будь-які обмеження за номіналом або роком емісії банкнот інвалюти.

Також у регулятора повідомили, у зв'язку з чим деякі банки відчувають недовіру до купюр, випущених до 1996 року.

По-перше, купюри до 1996 року, у зв'язку з меншим ступенем захисту, ніж у нових, набагато легше підробити.

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