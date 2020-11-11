Ограничения на обмен "старых" долларов США в Украине не вводились

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Минфин. Так, в пресс-службе Нацбанка Украины заявили, что банкам и небанковским учреждениям, занимающимся операциями с наличной валютой, запрещается устанавливать какие-либо ограничения по номиналу или году эмиссии банкнот инвалюты.

Также у финрегулятора сообщили, в связи с чем некоторые банки испытывают недоверие к купюрам, выпущенным до 1996 года.

Во-первых, купюры до 1996 года, в связи с меньшей степерью защиты, чем у новых, гораздо легче подделать.

А во-вторых, для проверки "старых" и "новых" купюр необходимо использовать разные детекторы валют и поэтому, в целях экономии не все финучреждения имеют в наличии оба вида детекторов, считая это лишними затратами.

Обменять «старые» доллары на новые можно в любом банке, однако финучреждение за такую ​​услугу попросит комиссию, в среднем – 10% от суммы обмениваемой валюты.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на среду, 11 ноября ситуация на валютном рынке Украины следующая: доллар и евро вновь подешевели, хотя темпы их падения несколько замедлились.

Официальный курс валют следующий:

100 долларов США - 2812 грн (28,12 за доллар, +1 копейки)

100 евро - 3320 грн (33,20 за евро, -19 копеек)

100 российских рублей - 367 грн (3,67 за 10 рублей, -2 копейки).

Ранее мы сообщали, что Согласно открытым данным, потребительские цены в Украине в октябре 2020 года, если сравнивать с октябрем, выросли на 1,0%. С начала года инфляция составила 2,7% (в два раза).

В Госстате также отметили, что в годовом измерении (в сравнении с октябрем 2019 года) инфляция ускорилась до 2,6% с 2,3% в сентябре 2020 года.

Что касается продовольственных товаров, то в октябре они подорожали в среднем на 1,2%. Больше всех в цене поднялись сахар - на 22,9%, и яйца - на 22,7%. Фрукты, в свою очередь, наоборот упали в цене на 6,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали для простых украинцев на 4,4% (в том числе газ подорожал на 18,2%).

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