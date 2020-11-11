Карантин в Україні посилили через стрімке поширення китайського вірусу

Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв у середу, 11 листопада. Також прийнято постанову МОЗ.

В Україні відмовилися від адаптивного карантину, тобто від зонування залежно від кількості заражених. Тепер уся країна буде однією зоною.

Забороняють масові заходи за участю понад 20 осіб, заповненість понад 50% місць у театрах і кінотеатрах, громадському транспорті. Заборона дискотек. Не проводитимуться планові госпіталізації.

Перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах дозволені тільки в кількості місць для сидіння, передбаченому технічною характеристикою транспортного засобу.

Заборонена робота після 22 до 7:00 кафе і ресторанів, крім адресної доставки і замовлення на винос.

Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування можливе лише на відстані не менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більше 4 осіб за столом без урахування дітей віком до 18 років.

Крім того, відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.

Також вводиться час для пенсіонерів. Воно діятиме з 10: 00 до 12: 00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т. д.

Також в Україні ввели карантин вихідного дня. Вводиться жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка, тобто кожен уїк-енд.

Під час карантину вихідного дня:

закриють фудкорти і розважальні зони в ТРЦ-працюватимуть тільки продуктові магазини;

заборонені розважальні та масові заходи;

заборонено діяльність закладів культури (зокрема кінотеатрів, театрів, музеїв);

Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос.

Під час карантину вихідного дня в Україні працюватимуть:

продуктові магазини;

аптека;

транспорт;

АЗС;

Ветеринарні аптеки.

Разом з тим міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що те, що дійсно допомогло б медичній системі України - це локдаун мінімум на три тижні. Але економіка не витримає такого карантину, тому доводиться шукати баланс.

Він також зазначив, що пандемія в Україні розвивається "ураганними" темпами

В свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо не вжити заходів, то місць в лікарнях не буде вже в грудні.

"Тому що, якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодної людини ... При сьогоднішній ситуації, якщо нічого не робити, місць не буде навіть в коридорах", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: "для осіб старше 60 років..."

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.