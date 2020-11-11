Карантин выходного дня вводят в Украине с субботы, 14 ноября
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября.
Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Во время карантина выходного дня:
- закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ - будут работать только продуктовые магазины;
- запрещены развлекательные и массовые мероприятия;
- запрещены деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);
- рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могут работать только на вынос.
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Во время карантина выходного дня в Украине будут работать:
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- транспорт;
- АЗС;
- ветеринарные аптеки.
Напомним, также рассматривается вариант ввести в магазинах "приоритетные часы" для украинцев старше 60 лет. Они будут иметь приоритетное время для обслуживания с 10 до 12:00, чтобы они имели возможность посещать магазины без очереди.
Отметим, ситуация с распространением китайского вируса в Украине стремительно ухудшается, с каждым днем фиксируют все больше и больше заболевших.
Так, за прошедшие сутки, 10 ноября, подтвердили 10 611 новых случаев вируса.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+965), Одесской (+705), Киевской (+693), Львовской (+684) и Запорожской (+592) областях.
С начала пандемии в Украине заразились уже 489 808 человек. Также зафиксировано 8 947 (+191) летальных случаев, 221 459 (+6 802) пациентов выздоровели. Активным больными остаются 268 349 человек.
Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: "Для лиц старше 60 лет..."
Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.