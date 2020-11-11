Что попадет под новые запреты

Карантин выходного дня вводят в Украине с субботы, 14 ноября

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября.

Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Во время карантина выходного дня:

закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ - будут работать только продуктовые магазины;

запрещены развлекательные и массовые мероприятия;

запрещены деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);

рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могут работать только на вынос.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать:

продуктовые магазины;

аптеки;

транспорт;

АЗС;

ветеринарные аптеки.

Напомним, также рассматривается вариант ввести в магазинах "приоритетные часы" для украинцев старше 60 лет. Они будут иметь приоритетное время для обслуживания с 10 до 12:00, чтобы они имели возможность посещать магазины без очереди.

Отметим, ситуация с распространением китайского вируса в Украине стремительно ухудшается, с каждым днем фиксируют все больше и больше заболевших.

Так, за прошедшие сутки, 10 ноября, подтвердили 10 611 новых случаев вируса.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+965), Одесской (+705), Киевской (+693), Львовской (+684) и Запорожской (+592) областях.

С начала пандемии в Украине заразились уже 489 808 человек. Также зафиксировано 8 947 (+191) летальных случаев, 221 459 (+6 802) пациентов выздоровели. Активным больными остаются 268 349 человек.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: "Для лиц старше 60 лет..."

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.