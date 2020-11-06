В Украине снова обновили карантинные зоны

Решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧП, сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в своем Телеграм-канале.

После обновления "зеленых" и "желтых" зон не осталось.

Полностью покраснели Житомирская и Полтавская области. Киев по-прежнему в "оранжевой" зоне, несмотря на обильное количество суточных заболеваний.

В "красную" зону попали 60 городов. Среди них следующие: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и другие.

В оранжевой зоне действуют такие равила: масочный режим в местах скопления людей, соблюдение соц. дистанции, один человек на 5 квадратных метров при проведении массовых мероприятий, запрещено посещать дома престарелых, больницы, соц. Учреждения, запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

Красная зона - все вышеперечисленные ограничения, а также запрет работы общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельности кафе и ресторанов.

Новое эпидемическое зонирование начинает действовать с 9 ноября.

Напомним, чтобы замедлить распространение китайского вируса Минздрав собирается ввести в стране карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное закроют.

Такие меры могут ввести уже со следующих выходных 14-15 ноября.

Отметим, по последним данным, за сутки 5 ноября в Украине зафиксирован 9 721 новый случай заражения опасным вирусом (из них детей – 304, медработников – 468).

Госпитализированы – 1517 человек; летальных случаев – 201 (антирекорд); выздоровели – 10 762 человека (рекорд).

За все время пандемии в Украине заболели 440 188 человек; выздоровели 195 544 человека; летальных исходов 8 125; проведено ПЦР-тестов 3 521 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

Отметим, новый суточный показатель заболеваемости в столице стал антирекордом.

Напомним, Украине прогнозируют наихудший сценарий из-за пандемии: "до конца ноября будет..."

Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

Также Politeka писала про карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.