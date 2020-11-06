Карантин выходного дня в Украине начнут вводить уже через неделю, с 14-15 ноября

Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 5 ноября.

Глава Минздрава заявил, что учитывая ситуацию с распространением китайского вируса Украина приближается к очень негативному сценарию.

"Наконец мне удалось к вам (к народным депутатам. — Ред.) достучаться относительно реального дела в нашей стране и в каком состоянии мы находимся. Потому что я это говорил, начиная с тысячи больных, когда у нас была тысяча больных, что мы приближаемся к очень негативному сценарию. И что для того, чтобы остановить этот сценарий, недостаточно только системы здравоохранения. Потому что распространение болезни происходит от одного человека к другому человеку", - заявил Степанов.

По его словам, Украина не может пойти на введение полного локдауна, как это сейчас сделали в некоторых европейских странах, даже на две или три недели. Поэтому, в качестве компромисса был предложен карантин выходного дня. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

"То есть все то, что касается критической инфраструктуры. Все остальные, чтобы в выходные дни не работали", - заявил министр.

По его словам, это позволит замедить распространение вируса.

"Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже со следующих выходных", - добавил глава Минздрава.

Он пояснил, что транспорт будет работать и на выходных, поскольку это критическая инфраструктура.

"Все же нагрузки в субботу-воскресенье гораздо меньше на транспорт. Закрывать транспорт мы не видим нужным. Более того, по этому пути не идет сейчас ни одна европейская страна", - отметил Степанов.

Он добавил, что на утро 5 ноября в больницах находилось 27,5 тысяч граждан, что в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября.

«У нас сейчас в готовности 52 тысячи коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим еще количество этих кроватей еще на 20 тысяч. Это максимальные теоретические возможности нашей системы здравоохранения, чтобы не было увеличения за счет неоказания медицинской помощи другим больным», - рассказал Степанов.

Также он добавил, что готовится развертывание временных госпиталей. Первыми они могут появиться в Киеве, Одессе и Краматорске.

По данным на 6 ноября, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9721 человека, зафиксирован 201 летальный случай, 10762 пациента выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 440 188 человек, из них 195 544 выздоровели, летальных исходов — 8125. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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