Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе себе і розповіла про помаду
На фото красуня здалася в чорній майці перед дзеркалом. В руках Тетяна тримала помаду, а на руках можна побачити прикрасах. Волосся Котова залишила розпущеним. Модель дивилася в дзеркало і фарбувала губи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Помада завжди залишається головним яскравим і завершальним штрихом будь-якого образу. Особливо восени, коли хочеться глибоких фарб.
Але крім образу, помада-це ще про настрій! Так, часом досить купити новий відтінок, як життя заграє по-новому. Це, як нова стрижка, тільки безпечніше. Мене зараз зрозуміють тільки дівчата", - написала Тетяна.
"Христина стала на 10 років молодшою": 49-річна Орбакайте тепер годиться синові Дені в подружки, рідкісне фото
"Наталя поки ти відпочиваєш теж хлопчиків зняла": Тарзана спритно провчили за зраду Корольовій
Тарифи на газ знову злетять, українців доконають новими розцінками: "До 9 тисяч гривень за..."
Полякова, яка вляпалася в скандал з Кіркоровим, зізналася, що готується стати мамою втретє: "Зараз у мене..."
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня ти"," ви чудова"," підкреслює жіночу спокусливість", " Таня, ви особлива жінка. Єсенін таким жінкам вірші писав", "яка ти красива, я дивлюся на тебе і захоплююся".
Повідомлялося, що 35-річна співачка Тетяна Котова приголомшила філософськими думками під пікантним фото.
Тетяна застигла за крок, віддаляючись від камери, і кинула пустотливий погляд через плече. На ній було біле міні-плаття, приспущене на плечі, джинсовий корсет з коричневим поясом, ковбойські чобітки і, звичайно ж, капелюх.
Нагадавши, екс-ВІА Гра Котова в прозорому вбранні "ковбойші" позбавила чоловіків дару мови
А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова в спокусливому ТОПі посвітила наливними " яблучками"
Також Politeka повідомляла, що екс - "ВІА Гра" Тетяна Котова засвітила свою сестричку-красуню без одягу