Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе себе і розповіла про помаду

На фото красуня здалася в чорній майці перед дзеркалом. В руках Тетяна тримала помаду, а на руках можна побачити прикрасах. Волосся Котова залишила розпущеним. Модель дивилася в дзеркало і фарбувала губи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Помада завжди залишається головним яскравим і завершальним штрихом будь-якого образу. Особливо восени, коли хочеться глибоких фарб.

Але крім образу, помада-це ще про настрій! Так, часом досить купити новий відтінок, як життя заграє по-новому. Це, як нова стрижка, тільки безпечніше. Мене зараз зрозуміють тільки дівчата", - написала Тетяна.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня ти"," ви чудова"," підкреслює жіночу спокусливість", " Таня, ви особлива жінка. Єсенін таким жінкам вірші писав", "яка ти красива, я дивлюся на тебе і захоплююся".

Повідомлялося, що 35-річна співачка Тетяна Котова приголомшила філософськими думками під пікантним фото.

Тетяна застигла за крок, віддаляючись від камери, і кинула пустотливий погляд через плече. На ній було біле міні-плаття, приспущене на плечі, джинсовий корсет з коричневим поясом, ковбойські чобітки і, звичайно ж, капелюх.

Нагадавши, екс-ВІА Гра Котова в прозорому вбранні "ковбойші" позбавила чоловіків дару мови

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова в спокусливому ТОПі посвітила наливними " яблучками"

Також Politeka повідомляла, що екс - "ВІА Гра" Тетяна Котова засвітила свою сестричку-красуню без одягу



